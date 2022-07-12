Эксперт рассказал, почему в россии уже началась настоящая паника

По словам специалиста, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, поскольку ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.

Удивительная эффективность американского оружия HIMARS, которое уже использует Украина, вызвала в россии* настоящую панику. Так, этот вид вооружения полностью разрушил миф о непобедимости российских противоракетных систем.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в интервью Радио НВ.

По словам специалиста, украинские защитники при помощи американского оружия практически уничтожают военную способность россии.

Примечательно, что российские комплексы С-300 и С-400 были предназначены как раз для того, чтобы уничтожать американские HIMARS. Однако HIMARS сами достают до них.

«Сегодня в россии действительно началась паника», — сказал эксперт.

В рф требуют срочно разработать действенное оружие против HIMARS, однако на это могут уйти годы. Особенно для рф, которая находится под санкциями.