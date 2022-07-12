Эксперт рассказал, почему в россии уже началась настоящая паника

Удивительная эффективность американского оружия HIMARS, которое уже использует Украина, вызвала в россии* настоящую панику. Так, этот вид вооружения полностью разрушил миф о непобедимости российских противоракетных систем.
Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в интервью Радио НВ.
По словам специалиста, украинские защитники при помощи американского оружия практически уничтожают военную способность россии.
Примечательно, что российские комплексы С-300 и С-400 были предназначены как раз для того, чтобы уничтожать американские HIMARS. Однако HIMARS сами достают до них.
«Сегодня в россии действительно началась паника», — сказал эксперт.
В рф требуют срочно разработать действенное оружие против HIMARS, однако на это могут уйти годы. Особенно для рф, которая находится под санкциями.
Ранее наш сайт сообщал, что YouTube удалил канал известного российского пропагандиста.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что разведчики рассказали, собирается ли рф официально объявить войну Украине.
Еще Курсор писал, что российские генералы срочно переводят родственников на более «безопасную» службу в Сирии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!