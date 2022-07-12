Разведчики рассказали, собирается ли рф официально объявить войну Украине

Ранее в российских СМИ появилась информация о возможном объявлении россией войны или мобилизации уже 15 июля.

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в россии* не будут официально оглашать войну Украине. Дело в том, что этом может повлечь за собой мобилизацию, а руководство рф хочет этого избежать.

По словам разведчика, путин не хочет признавать, что не достиг цели по оккупации Украины в короткие сроки. Он продолжает так называемую «спецоперацию».

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, начнется ли в россии всеобщая мобилизация. Не так давно владимир путин* заявил, что россия якобы еще не начала «ничего серьезного» в Украине. Из-за этого россияне начали интересоваться, почему так называемая спецоперация продолжается уже пять месяцев.

Кроме того, Курсор писал, что стало известно, какую военную технику передаст Украине Испания. Испанские власти, по сообщениям местных СМИ, готовы передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4. Украина, в свою очередь, намерена модифицировать эти танки.

Еще напомним, что СМИ рассказали, чего больше всего боится путин.