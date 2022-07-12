Российские генералы срочно переводят родственников на более «безопасную» службу в Сирии

Российские офицеры не хотят ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более «безопасную» службу в Сирии.

Высшее военное руководство вооруженных сил рф* не хочет привлекать своих родных и близких, которые проходят службу в рядах вс, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте генералы считают более безопасным местом прохождения Сирию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российские захватчики пытаются удержать временно захваченные территории Украины, создав новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области.

В ГУР отмечают, что укомплектование офицерских должностей планируется осуществить за счет офицерского состава вооруженных сил рф. Однако, это вызывает открытое недовольство со стороны кандидатов, которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий.

Также в 38-й зенитно-ракетной бригаде вс рф более 26 военнослужащих бригады были уволены в связи с отказом участвовать в проведении так называемой «специальной операции». Все они получили запись «предатель родины» в военных документах.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.