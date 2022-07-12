YouTube удалил канал известного российского пропагандиста

Видеоплатформа YouTube удалила канал российского пропагандиста тиграна кеосаяна*. Об этом он рассказал в очередном выпуске своего видеоблога, который он перенес на российскую платформу Rutube.
По словам кеосаяна, блог просуществовал на YouTube почти два года, после чего был не просто заблокирован, а полностью удален. Как сообщила в своем письме администрация сервиса, это произошло из-за систематического или серьезного нарушения правил сообщества.
При этом пропагандист заявил, что закрытие его канала с 350 тысячами подписчиков — «хорошая вещь».
Ранее Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что цель россии — защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.
Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.
Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!