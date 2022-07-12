YouTube удалил канал известного российского пропагандиста

Видеоплатформа YouTube удалила канал российского пропагандиста тиграна кеосаяна*. Об этом он рассказал в очередном выпуске своего видеоблога, который он перенес на российскую платформу Rutube.

По словам кеосаяна, блог просуществовал на YouTube почти два года, после чего был не просто заблокирован, а полностью удален. Как сообщила в своем письме администрация сервиса, это произошло из-за систематического или серьезного нарушения правил сообщества.

При этом пропагандист заявил, что закрытие его канала с 350 тысячами подписчиков — «хорошая вещь».