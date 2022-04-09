Эксперт рассказал, сколько еще продлится война в Украине

В первом случае, говорит Грозев, рф может продлить войну лишь на юге и востоке Украины. Но для этого нужно проведение мобилизации и привлечение к войне 150-200 тысяч срочников или контрактников.

Известный журналист и расследователь из Bellingcat Христо Грозев рассказал, сколько еще может продлиться война в Украине.

Об этом он рассказал в интервью изданию BBC.

По его словам, необходимо разделить политическую и военную составляющие. Грозев сказал, что россия* может продлить войну, но только на востоке Украины, а также в ее южных регионах. Однако для этого путину придется прибегнуть к мобилизации и привлечении еще 150 или даже 200 тысяч срочников и контрактников. А это уже приведет к политическим проблемам в самой россии.

Что касается военной точки зрения, то война может продлиться до конца года.

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