Российские оккупанты изнасиловали 14-летнюю девочку, которая теперь беременна

11:02, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
Домогательства и насилие картинка
Фото: pixabay.com

Общественность узнает все больше ужасающих подробностей о резне в Буче и других пригородах Киева. Так, политики, СМИ и украинские правоохранители выясняют все больше фактов изнасилования детей российскими солдатами.

Российские военные-террористы изнасиловали 14-летнюю украинку. Этим занимались сразу пять солдат-оккупантов. В результате чудовищного акта девочка забеременела.

Об этом сообщили украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Сообщается, что все произошло в городке Буча, в котором оккупанты также устроили резню, убив сотни мирных жителей: мужчин, женщин, стариков и детей.

Денисова также рассказала, что на глазах у матери был изнасилован 11-летний мальчик. Женщину привязали к стулу и заставили смотреть на то, как насилуют ее ребенка.

А вот в Ирпене трое солдат-захватчиков изнасиловали 20-летнюю девушку «во все возможные места».

Ранее наш сайт сообщал, что ВОЗ разрабатывает планы на случай возможных «химических атак» в Украине.

Кроме того, Курсор писал, что в Пентагоне подтвердили, что именно рф нанесла ракетный удар по Краматорску.

Еще напомним, что российские военные массово готовят предсмертные просьбы своим близким.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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