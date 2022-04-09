Российские оккупанты изнасиловали 14-летнюю девочку, которая теперь беременна

Российские военные-террористы изнасиловали 14-летнюю украинку. Этим занимались сразу пять солдат-оккупантов. В результате чудовищного акта девочка забеременела.
Об этом сообщили украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
Сообщается, что все произошло в городке Буча, в котором оккупанты также устроили резню, убив сотни мирных жителей: мужчин, женщин, стариков и детей.
Денисова также рассказала, что на глазах у матери был изнасилован 11-летний мальчик. Женщину привязали к стулу и заставили смотреть на то, как насилуют ее ребенка.
А вот в Ирпене трое солдат-захватчиков изнасиловали 20-летнюю девушку «во все возможные места».
Ранее наш сайт сообщал, что ВОЗ разрабатывает планы на случай возможных «химических атак» в Украине.
Кроме того, Курсор писал, что в Пентагоне подтвердили, что именно рф нанесла ракетный удар по Краматорску.
Еще напомним, что российские военные массово готовят предсмертные просьбы своим близким.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!