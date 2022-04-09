Российские оккупанты изнасиловали 14-летнюю девочку, которая теперь беременна

Общественность узнает все больше ужасающих подробностей о резне в Буче и других пригородах Киева. Так, политики, СМИ и украинские правоохранители выясняют все больше фактов изнасилования детей российскими солдатами.

Российские военные-террористы изнасиловали 14-летнюю украинку. Этим занимались сразу пять солдат-оккупантов. В результате чудовищного акта девочка забеременела.

Об этом сообщили украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Сообщается, что все произошло в городке Буча, в котором оккупанты также устроили резню, убив сотни мирных жителей: мужчин, женщин, стариков и детей.

Денисова также рассказала, что на глазах у матери был изнасилован 11-летний мальчик. Женщину привязали к стулу и заставили смотреть на то, как насилуют ее ребенка.

А вот в Ирпене трое солдат-захватчиков изнасиловали 20-летнюю девушку «во все возможные места».

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