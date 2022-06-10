Эксперт рассказал, в чем украинские военные превосходят российских захватчиков

Эксперт заявил, что без поддержки артиллерии оккупанты «не вытянут» ближний бой с ВСУ. Украинские офицеры по уровню подготовки в разы превосходят своих военных рф.

Военные Украины по своему подходу к тактике превосходят войска россии*. Так, армия захватчиков воюет в парадигмах Второй мировой войны, которые уже давно не актуальны.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов правозащитнику Марку Фейгину.

Ближний бой почти всегда заканчивался победой ВСУ. Так, россияне практически ничего не могут без подавляющего огня артиллерии.

По словам эксперта, еще несколько лет назад военные учебные заведения Украины перевели на стандарты НАТО.

«У нас в 2021 году было 11 учений войск НАТО на территории Украины с привлечением Вооруженных сил», – отметил военный эксперт.

Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.

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