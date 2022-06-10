Военный эксперт из Израиля рассказал, может ли Железный купол спасти Украину от ракет рф

Как объяснил эксперт, радиус действия одного такого израильского комплекса составляет до 70 километров. Чтобы перекрыть значительные территории, таких комплексов должно быть очень много.

Израиль помогает Украине гуманитарными грузами, однако уже не раз Киев просил у Иерусалима оружие. В особенности Украина нуждается в системах ПВО, которые бы могли защитить ее города от российских ракет. И вот израильский военный эксперт Давид Гендельман заявил, что «Железного купола» может быть недостаточно в условиях войны с россией*.

Об этом пишет издание Obozrevatel.

По словам эксперта, для того, чтобы защитить украинские города, хватило бы и тех систем, которые уже имеются у Украины. Однако их должно быть больше. Все дело в том, что территория Украины очень большая. Особенно, если сравнивать с Израилем.

Радиус действия одной установки «Железный купол» составляет примерно 70 километров. Чтобы покрыть всю территорию страны, таких установок нужно очень много – намного больше, чем есть в самом Израиле.

Кроме того, эксперт отметил, что Израиль сам перманентно находится в состоянии войны, а потому не может поставлять Украине военной помощи.

Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.

Также наш сайт писал, что путин сравнил себя с Петром I.

Еще напомним, что жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать.