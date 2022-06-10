Военный эксперт из Израиля рассказал, может ли Железный купол спасти Украину от ракет рф

Израиль помогает Украине гуманитарными грузами, однако уже не раз Киев просил у Иерусалима оружие. В особенности Украина нуждается в системах ПВО, которые бы могли защитить ее города от российских ракет. И вот израильский военный эксперт Давид Гендельман заявил, что «Железного купола» может быть недостаточно в условиях войны с россией*.
Об этом пишет издание Obozrevatel.
По словам эксперта, для того, чтобы защитить украинские города, хватило бы и тех систем, которые уже имеются у Украины. Однако их должно быть больше. Все дело в том, что территория Украины очень большая. Особенно, если сравнивать с Израилем.
Радиус действия одной установки «Железный купол» составляет примерно 70 километров. Чтобы покрыть всю территорию страны, таких установок нужно очень много – намного больше, чем есть в самом Израиле.
Кроме того, эксперт отметил, что Израиль сам перманентно находится в состоянии войны, а потому не может поставлять Украине военной помощи.
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