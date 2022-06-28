Эксперт заявил, что россия уже начала осознавать свой стратегический проигрыш в войне

Русские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город — последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

В россии* уже начали чувствовать, что проигрывают войну в Украине на стратегическом уровне. Конечно, у Украины пока нет сил, чтобы полностью откинуть российские войска с Донбасса, однако рф сейчас – это государство-изгой.

Об этом рассказал бывший глава Командования объединенных сил Британии, сэр Ричард Бэрронс.

По его словам, российская экономика может сократить на 15 процентов в этом году. Украина должна перевооружиться, чтобы выгнать россиян со своей территории. Для россии же сейчас время решает все.

Что касается захвата Северодонецка в Луганской области, то это локальный успех, достигнутый за счет больших жертв. В ближайшем Лисичанске россиянам предстоит принять очень тяжелый бой.

«Русские ни в коем случае не должны думать, что они собираются продвигаться дальше вглубь Донбасса, не заплатив при этом очень высокую цену в виде потерянных молодых людей и уничтоженного оборудования», — сказал сэр Ричард.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что советники Байдена не уверены, что Украина сможет отвоевать всю свою территорию.

Кроме того, Курсор писал, что в россии «анонсировали» удар по одной из украинских ТЭС.

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