Советники Байдена не уверены, что Украина сможет отвоевать всю свою территорию — СМИ

Чиновники администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Украина сможет вернуть контроль над всеми своими территориями, которые захватила россия*.

Журналисты заявили, что чиновники администрации Байдена не уверены, что Украина вернут все земли, потерянные за четыре месяца войны, которую развязала россия. Они считают, что тяжелое и более совершенное вооружение, которое должны передать Киеву Америка и союзники, вряд ли поможет вернуть территории.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Анонимные госслужащие, на которых ссылается CNN, отметили, что эти пессимистичные прогнозы не значат, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Украину, чтобы были сделаны любые формальные территориальные уступки рф, чтобы заключить мирный договор.

Помощник конгрессмена, знакомый с дискуссиями, сказал CNN: «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем».

Он отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь.

Но не все в администрации поддерживают эту точку зрения — некоторые считают, что украинские военные могут снова удивить, как это было в первые дни войны, когда они отразили наступление россиян на Киев.

CNN также отмечает, что несмотря на выделение США очередного пакета военной помощи Украине на сумму 450 млн долларов, Америка и союзники не могут поставлять Киеву вооружение в таких количествах и в такие сроки, которые необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. Кроме этого, необходимо еще обучить украинских военных работе с западным оружием, а на это также нужно время.

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