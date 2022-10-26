Эксперты назвали причину введение россией военного положения

Американские аналитики заявили, что россия использует объявление военного положения для того, чтобы облегчить мобилизацию.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

25 октября путин провел заседание координационного совета, на котором мэр москвы сергей собянин высказался о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях. путин заявил, что правительство рф должно работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистичной оценкой ситуации с нацбезопасностью.

Аналитики заявили, что все это говорит о том, что кремль будет использовать объявления военного положения для того, чтобы облегчить мобилизацию в россии.

В Институте добавили, что официальные лица россии стали чаще риторически согласовать войну рф в Украине с религиозными концепциями, которые якобы доступны как для христиан, так и для мусульман.Возможно, что это делается для удовлетворения группы религиозных меньшинств в составе вооруженных сил рф.

В частности, помощник секретаря совбеза рф алексей павлов заявил, что цель войны в Украине — «полная десатанизация». Также глава чечни рамзан кадыров сказал, что война против Украины сейчас — джихад против украинского «сатанизма».

Ранее Курсор писал, что в россии выдумали новую причину для военной агрессии. В снбо рф считают, что в Украине «действуют сотни сект, заточенных под конкретную цель и паству».

Кроме этого, солдат рф пожаловался, что их отправляют в бой с неисправными танками — перехват разговора. Российский оккупант рассказал о реальной ситуации на Донецком направлении.

Наша редакция писала, что эксперт объяснил, почему рф будет до последнего биться за Херсон. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что с неофициальных источников кремля известно о том, что путин приказал не покидать правый берег.

Курсор сообщал, что российская федерация перебросила в Херсон «специфические войска», потому что хочет устроить уличные бои и затянуть ВСУ в длительное противостояние.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!