Electrolux покидает россию: производитель бытовой техники присоединился к мировому игнору

К внушительному списку компаний, покинувших россию* из-за ее военной агрессии в Украине добавился производитель бытовой техники.
Информацию об этом передал Cision.
Компания заявила: «После оценки того, что непрерывность бизнеса в россии в текущей ситуации не представляется возможной, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране».
Стоимость потерь компании из-за выхода с российского рынка составит 35 млн шведских крон, которые будут учтены во втором квартале 2022 года в качестве расходных статей. Помимо этого, для прибыльности компании негативных последствий выход не принесет.
Президент и генеральный директор компании Альберто Заната заявил: «Electrolux Professional уважает все санкции и экспортный контроль в россию. Из-за продолжения войны и санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в россии в среднесрочной и долгосрочной перспективе».
«Курсор» писал, что Nokia заявила об уходе из россии.
Также мы информировали о выводах института по изучению войны: россия готовится к новому наступлению. Американские военные эксперты считают, что россия может начать новое наступление на востоке Украины, однако отмечают, что украинские войска успешно мешают планам рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!