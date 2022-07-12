Electrolux покидает россию: производитель бытовой техники присоединился к мировому игнору

Один из крупнейших мировых производителей бытовой техники Electrolux сообщил, что покидает рынок россии. Это коснется как новых поставок и продаж, так и сервиса.

К внушительному списку компаний, покинувших россию* из-за ее военной агрессии в Украине добавился производитель бытовой техники.

Информацию об этом передал Cision.

Компания заявила: «После оценки того, что непрерывность бизнеса в россии в текущей ситуации не представляется возможной, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране».

Стоимость потерь компании из-за выхода с российского рынка составит 35 млн шведских крон, которые будут учтены во втором квартале 2022 года в качестве расходных статей. Помимо этого, для прибыльности компании негативных последствий выход не принесет.

Президент и генеральный директор компании Альберто Заната заявил: «Electrolux Professional уважает все санкции и экспортный контроль в россию. Из-за продолжения войны и санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в россии в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

«Курсор» писал, что Nokia заявила об уходе из россии.

Также мы информировали о выводах института по изучению войны: россия готовится к новому наступлению. Американские военные эксперты считают, что россия может начать новое наступление на востоке Украины, однако отмечают, что украинские войска успешно мешают планам рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!