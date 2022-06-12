Еще более заразен: в россии выявили новый вариант омикрон-штамма COVID-19

Данные о BA.4 и BA.5, впервые обнаруженных в Южной Африке в начале 2022 г., остаются ограниченными. Но эти варианты, как сообщается, распространяются быстрее, чем более ранние версии Omicron, такие как BA.2, и могут лучше справляться с защитой иммунной системы.

Случаи субварианта коронавируса BA.4 были подтверждены в россии* в воскресенье, сообщил журналистам научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии в москве Камиль Хафизов, сообщают российские государственные СМИ.

Согласно отчетам, Хафизов отнес 95% всех новых инфекций к подварианту BA.2, добавив при этом, что подварианты BA.4 и BA.5 легче передаются.

Напомним, что в апреле и мае подварианты BA.4 и BA.5 вызвали всплеск случаев заболевания в Южной Африке, несмотря на ранее существовавший иммунитет к вирусу. Но волна была не такой большой, как предыдущие волны в стране, и смертность не росла так резко, сказал Джеффри Шаман, эпидемиолог-инфекционист из Колумбийского университета.

В глобальном масштабе самые последние данные показывают, что BA.4 и BA.5 по-прежнему составляют относительно небольшую долю случаев, но это может измениться в ближайшие недели. В недавнем отчете Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании отметило, что во многих странах два новых подварианта заменили BA.2 примерно так же быстро, как BA.2 заменил исходную версию омикрона.

Ранее «Курсор» информировал, что минздрав будет рекомендовать израильтянам носить маски на фоне новой вспышки COVID-19.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!