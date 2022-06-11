Минздрав вновь обсуждает вероятность возвращения масочного режима

Ухудшение ситуации с количеством вновь зараженных коронавирусом может привести к возобновлению ношения масок в помещениях и общественных местах.

Минздрав рассматривает возможность возвращения обязательного ношения масок в закрытых помещения.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Медики фиксируют ухудшение ситуации с инфицированием на территории Израиля. В пятницу министерство здравоохранения сообщило о росте случаев заражения коронавирусом, что дало возможность говорить о вероятном начале седьмой волны эпидемии.

При этом, согласно отчету министерства здравоохранения, 90% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

Ранее «Курсор» информировал, что минздрав будет рекомендовать израильтянам носить маски на фоне новой вспышки COVID-19. В правительстве, вероятнее всего, уже в ближайшее время порекомендуют гражданам из групп риска надевать маски в помещениях на фоне того, что в Израиле растет заболеваемость коронавирусом.

«Курсор» писал, что минздрав обнародовал тревожную статистику по коронавирусу: больных все больше. Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), скакнул вверх. Сегодня он 1,38.

Ранее редакция сообщала, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. Группа консультантов Министерства здравоохранения сообщила о том, что решение о пятой дозы вакцины будет приниматься в соответствии с показателями заболеваемости.

Также наш сайт писал, что Moderna заявляет, что обновленная прививка от COVID усиливает защиту от Омикрона. Производители вакцины COVID-19 изучают вопрос об обновленной ревакцинации, которая может быть предложена осенью, чтобы лучше защитить людей от будущих всплесков коронавируса.