Еще одна страна решилась открыто выступить против россии

Не так давно в Абхазии начались дискуссии о том, чтобы передать в пользование фсб россии* на 49 лет государственную дачу в Бичвинта. На это очень резко отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Свое заявление она опубликовала на странице в социальной сети Twitter.

«То, что мы видим в Бичвинта, — это форма аннексии территории Грузии россией. Мы видим сильную народную реакцию на события. Это результат продолжающейся оккупации», — написала она.

Зурабишвили решительно осудила такой шаг со стороны россии. Она призвала международное сообщество отреагировать на этот жест.

What we’re seeing in Bichvinta is a form of annexation of Georgian territory by Russia. We see a strong popular reaction to the developments. This is the result of continued occupation

I strongly condemn this and call on the international community to strongly react to this.

