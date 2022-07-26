Еще одна страна решилась открыто выступить против россии

Не так давно в Абхазии начались дискуссии о том, чтобы передать в пользование фсб россии* на 49 лет государственную дачу в Бичвинта. На это очень резко отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Свое заявление она опубликовала на странице в социальной сети Twitter.

«То, что мы видим в Бичвинта, — это форма аннексии территории Грузии россией. Мы видим сильную народную реакцию на события. Это результат продолжающейся оккупации», — написала она.

Зурабишвили решительно осудила такой шаг со стороны россии. Она призвала международное сообщество отреагировать на этот жест.

What we’re seeing in Bichvinta is a form of annexation of Georgian territory by Russia. We see a strong popular reaction to the developments. This is the result of continued occupation I strongly condemn this and call on the international community to strongly react to this. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 25, 2022

Отметим, что государственная дача в Бичвинта – это береговая линия и прилегающие к ней морские воды. Речь идет о 186 гектарах земли и 115 гектар моря.

Напомним, что самопровозглашенные «республики» Южная Осетия и Абхазия поддерживались россией в военном конфликте с Грузией в 2008 году.

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