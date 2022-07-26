Еще одна страна решилась открыто выступить против россии

Не так давно в Абхазии начались дискуссии о том, чтобы передать в пользование фсб россии* на 49 лет государственную дачу в Бичвинта. На это очень резко отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Свое заявление она опубликовала на странице в социальной сети Twitter.
«То, что мы видим в Бичвинта, — это форма аннексии территории Грузии россией. Мы видим сильную народную реакцию на события. Это результат продолжающейся оккупации», — написала она.
Зурабишвили решительно осудила такой шаг со стороны россии. Она призвала международное сообщество отреагировать на этот жест.
What we’re seeing in Bichvinta is a form of annexation of Georgian territory by Russia. We see a strong popular reaction to the developments. This is the result of continued occupation
I strongly condemn this and call on the international community to strongly react to this.
— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 25, 2022
Отметим, что государственная дача в Бичвинта – это береговая линия и прилегающие к ней морские воды. Речь идет о 186 гектарах земли и 115 гектар моря.
Напомним, что самопровозглашенные «республики» Южная Осетия и Абхазия поддерживались россией в военном конфликте с Грузией в 2008 году.
Ранее наш сайт писал, что в СБУ Украины сообщили о планах россиян по «присоединению» Донбасса.
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Еще напомним, что журналист опроверг информацию о назначении Гилеля Коэна главным раввином ВСУ.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!