Число погибших в Турции и Сирии превысило 1400 человек

Первоначальное землетрясение, оцененное Геологической службой США в 7,8 балла по шкале Рихтера, произошло ночью на юге Турции, в результате чего рухнули тысячи зданий в Турции и на северо-западе Сирии. После первого землетрясения было зарегистрировано около двух десятков афтершоков.
В понедельник днем в Турции было зарегистрировано землетрясение силой 7,5 балла.
Число погибших в обеих странах возросло в понедельник днем до 1 472 человек, в том числе по меньшей мере 912 человек в Турции и 560 человек в Сирии. Сообщается также, что более 5 400 человек получили ранения в Турции, около 1 500 человек получили ранения в Сирии.
Считается, что сотни других жертв оказались в ловушке под обломками рухнувших зданий. Спасатели и экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы.
Спасательные работы в ближайшие дни могут быть затруднены из-за сложных погодных условий, установившихся над некоторыми пострадавшими районами.
«Поскольку во многих зданиях в зоне землетрясения продолжаются работы по удалению завалов, мы не знаем, насколько возрастет число погибших и раненых. Надеюсь, мы оставим эти катастрофические дни позади в единстве и солидарности как страна и нация», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Землетрясение является самым разрушительным в Турции, поскольку землетрясение 1999 года унесло жизни около 18 000 человек на севере Турции.
В понедельник сильнее всего пострадал город Диярбакыр в Турции, а также сирийские города Хама и Алеппо.
В Сирии некоторые районы, сильно пострадавшие от землетрясения, не контролируются правительством, поэтому доступ к медицинской помощи и средствам экстренной помощи ограничен. «Белые каски», гуманитарная организация, работающая в контролируемых повстанцами районах Сирии, призвала к срочной помощи.
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