Дело в землетрясении: минздрав призвал израильтян кипятить воду перед употреблением и приготовлением пищи

Министерство здравоохранения объявило о необходимости кипятить воду перед употреблением и приготовлением пищи в региональном совете Эмек Мааин и Бейт-Шеане.

Об этом сообщает Maariv.

Это обусловлено обнаружением необычной мутности воды, по-видимому, в результате произошедшего сегодня ночью землетрясения. Министерство здравоохранения объявило, что до особого распоряжения воду необходимо кипятить перед употреблением, приготовлением пищи, приготовлением лекарств и чисткой зубов в следующих населенных пунктах:

Бейт Шан, Гешер, Неве Ор, Иордана, Хамадия, Маоз Хаим, Неве Эйтан, Бейт Йосеф, Кфар Рупин, Эйн ха-Назив, Сде Элияу, Тират Цви, Тель Таумим, Рехов, Ревия, Сде Теромот, Мерив, Малкишуа, Шулух, Решефим, Шелафим, Рельсы, Нир Давид, Шаан Энтерпрайзис, Промзона «Олений парк».

Извещение распространяется на всех потребителей, подключенных к системе водоснабжения в упомянутых районах.

Отметим, что в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло несколько землетрясений, которые унесли жизни более тысячи человек в самой стране и соседней Сирии. Первоначальное землетрясение, оцененное в 7,8 балла по шкале Рихтера, произошло ночью на юге Турции, что привело к обрушению тысяч зданий в Турции и на северо-западе Сирии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что подземные толчки ощутили жители многих израильских городов. В частности, серьезно «трясло» Тель-Авив, Рамат-Ган, Хайфу, Нетанию, а Ганей-Тикве сработала система раннего предупреждения о стихийном бедствии.

Особенно это было сильно ощутимо высотных зданиях. Работников и посетителей из многих офисных зданий эвакуировали. Видео, снятые очевидцами, смотрите здесь.

Помимо этого раввин Менди Читрик, заявил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясения нет.