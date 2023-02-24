СМИ подсчитали потери российских олигархов из-за войны против Украины

Потери россиян в четыре раза превышают динамику по сравнению с другими миллиардерами, входящими в список самых богатых людей мира.

В течение года полномасштабной российско-украинской войны в Украине 23 самых богатых россиянина потеряли 20% своего состояния. Речь идет о 67 миллиардах долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 24 февраля 2022 года 23 российских олигарха имели 339 миллиардов долларов и были в рейтинге 500 самых богатых людей мира.

Потери россиян в четыре раза превышают динамику по сравнению с другими миллиардерами, входящими в список самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.

Больше всего средств среди российских миллиардеров потерял андрей мордашов – владелец компании «северсталь», которая является одним из крупнейших производителей стали в рф*. Он обеднел на 6,7 миллиарда. Теперь его состояние оценивается в 19,8 миллиарда долларов.

Впрочем, есть и те, кто стал богаче. Больше всего своих средств приумножил андрей гурьев – владелец одного из крупнейших в Европе производителей фосфорных удобрений “ФосАгро”. В течение года он заработал еще 2,1 миллиарда и теперь имеет 9,6 миллиарда долларов.

«Анализ показывает, что отдельные санкции со стороны США, Великобритании и Европейского Союза имели ограниченный долгосрочный эффект. Совокупный капитал миллиардеров достиг самого низкого уровня лишь через несколько недель после вторжения, снизившись на 92 миллиарда долларов и составил 248 миллиардов долларов по состоянию на 9 марта 2022 года», — пишет издание.

Ранее Курсор писал, что российский депутат заявил, что путин звонит ему по ночам. По словам политика, его это «вполне устраивает».

Кроме этого, в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Сообщалось, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!