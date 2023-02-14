Россия впервые за 30 лет выводит корабли с ядерным оружием в Балтийское море

Российская федерация* выводит в Балтийское море корабли с ядерным оружием.

Об этом информирует разведка Норвегии.

Отмечается, что основная часть ядерного потенциала размещена на подлодках и надводных кораблях Северного флота. Это может представлять особо серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния россии и НАТО.

Поскольку россия восстанавливает свой арсенал обычного высокоточного оружия большой дальности, нестратегическое ядерное оружие будет играть более заметную роль в региональной обороне россии. Эта роль станет еще более важной, если россия столкнется с огромными экономическими проблемами в восстановлении своего обычного военного могущества. Это означает, что порог ядерной эскалации будет ниже.

Как отмечают в норвежской разведке, в любом случае конфликт с НАТО всегда будет иметь ядерное измерение. Осенью 2022 года были опубликованы спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что РФ разместили у границы с Норвегией стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие – самолеты Ту-160 и Ту-95.

«Россия не продвигается в Украине, поэтому угроза эскалации остается высокой. Москва продолжит создавать неопределенность применения ядерного оружия», — предполагают норвежские военные.

Курсор писал ранее, что бывший президент рф, заместитель председателя совета безопасности дмитрий медведев предупреждает о ядерной войне, если россия потерпит поражение в Украине.

Еще мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что угроза ядерной аварии на фоне войны в Украине «реальна». Он добавил, что на данный момент ее удается избежать, но не стоит думать, что она исчезла.

Напомним, что российский диктатор владимир путин неоднократно пугал мировое сообщество тем, что применит ядерное оружие. В украинской разведке считают, что агрессор способен на все, поэтому за перемещением ядерного арсенала оккупантов интенсивно следят. Как выяснилось, на аннексированном полуострове россия держит несколько типов ядерных боеприпасов.