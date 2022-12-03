Генерал ВСУ назвал «город-ключ», который поможет освободить Крым

Украина намерена освободить все свои территории от российской оккупации, в том числе и аннексированный Крым. Но, чтобы деоккупировать полуостров, ВСУ надо сначала выгнать российские войска из Мелитополя (Запорожская область).

Таким мнением поделился Генерал-майор ВСУ Сергей Савченко, передает ZN.

По его словам, выход украинской армии на причерноморское и приазовское побережье создаст условие для ударов по российскому флоту. Контрнаступление ВСУ в направлении Токмака и Мелитополя разделит оккупантов на восточную и западную части.

Если украинские защитники выйдут на побережье морей, они смогут наносить удары по Керченскому мосту, паромным переправам, а также базам флота рф, которые находятся на полуострове и Новороссийске. Тогда армия страны-агрессора потеряет логистические возможности.

«Курсор» писал ранее, что в Украине считают, что вернуть Крым можно и без боя, например, вследствие внутренней борьбы в рф.

Еще мы писали, что по словам главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, Керченский мост перестанет существовать, когда Крым вернется в состав Украины.

Напомним, что координатор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что США подтвердили присутствие иранских военных в Крыму, где они помогали армии рф.