В Украине ответили на заявление Пескова

Администрация президента Украины ответила на заявление Кремля о том, что Украине придется принять условия российской федерации* и вернуться к переговорам о прекращении войны.
«Немедленное прекращение огня. Вывод Z-образных войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Экстрадиция военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Песков может не беспокоиться: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», — перечислил условия переговоров советник главы Администрации Президента Михаил Подоляк.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. Александр Лукашенко также обвинил НАТО в том, что они усиливают восточный фланг Европы, чтобы в будущем вступить в войну.
Кроме того, Курсор писал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины. Министр обороны рф шойгу* объявил сегодня в воскресенье путину, что москва получила полный контроль над Луганской областью на востоке Украины. В заявлении его офиса говорится, что российские оккупанты и сепаратистские силы «освободили» город от украинцев.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!