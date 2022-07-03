В Украине ответили на заявление Пескова

22:37, Сегодня
Новости СНГ
Украинский военный флаг украины солдат фото
Фото: depositphotos.com

Советник президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление пресс-секретаря путина и перечислил условия, на которых Украина вернется к переговорам с россией.

Администрация президента Украины ответила на заявление Кремля о том, что Украине придется принять условия российской федерации* и вернуться к переговорам о прекращении войны.

«Немедленное прекращение огня. Вывод Z-образных войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Экстрадиция военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Песков может не беспокоиться: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», — перечислил условия переговоров советник главы Администрации Президента Михаил Подоляк.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. Александр Лукашенко также обвинил НАТО в том, что они усиливают восточный фланг Европы, чтобы в будущем вступить в войну.

Кроме того, Курсор писал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины. Министр обороны рф шойгу* объявил сегодня в воскресенье путину, что москва получила полный контроль над Луганской областью на востоке Украины. В заявлении его офиса говорится, что российские оккупанты и сепаратистские силы «освободили» город от украинцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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