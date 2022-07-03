В Украине ответили на заявление Пескова

Советник президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление пресс-секретаря путина и перечислил условия, на которых Украина вернется к переговорам с россией.

Администрация президента Украины ответила на заявление Кремля о том, что Украине придется принять условия российской федерации* и вернуться к переговорам о прекращении войны.

«Немедленное прекращение огня. Вывод Z-образных войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Экстрадиция военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Песков может не беспокоиться: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», — перечислил условия переговоров советник главы Администрации Президента Михаил Подоляк.