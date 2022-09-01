Генштаб Украины: Беларусь, вероятно, отработает захват части страны во время учений

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что армия Беларуси планирует тренировать на своих учениях «освобождение» территорий. Это может иметь отношение к захвату приграничных украинских территорий, а также он прокомментировал риск вторжения белорусских войск.

Командно-штабное обучение запланировано на 8-14 сентября. На нем уделят время ведению маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление с освобождением территории, которую временно захватил противник.

Об этом Громов сообщил во время брифинга.

Особенность этих учений состоит в том, что Беларусь впервые отрабатывает вопросы «освобождения временно оккупированных территорий», а также контрнаступления и выхода на государственные границы. К обучениям привлекут российских военных и страны ОДКБ. Также для них задействуют западное оперативное командование Беларуси.

«Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумевается приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей», – заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Громов утверждает, что это соответствует идее выполнения общей работы так называемого Союзного государства (имеется ввиду *россия и Беларусь) на украинском направлении. Так или иначе, украинские военные подготовлены к любому сценарию. Также он добавил, что риск вторжения белорусских войск на украинские земли или наступление врагов с территорий Беларуси остается низким.

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