В россии* рассчитывают на то, что ООН будет способствовать отмене санкций, которые были введены против рф за полномасштабное вторжение в Украину. Огни якобы должны быть отменены в рамках «продуктивной сделки». Заявление было сделано почти сразу после подписания соглашений в Стамбуле.
Об этом рассказал министр иностранных дел россии сергей лавров в интервью российским пропагандистам.
По его словам, Запад якобы сам создал проблемы по поставкам продовольствия. При этом москва готова к тому, чтобы начать переговоры с Киевом, но в Украине пока переговоров не хотят.
«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», — заявил лавров
Ранее наш сайт сообщал, что россия подтвердила, что нанесла ракетный удар по Одесскому порту.
Кроме того, редакция Курсора писала, что в сети показали зрелищное видео высокоточной работы украинских артиллеристов по позициям армии рф.
Еще напомним, что военный эксперт озвучил наихудший вариант для Украины в войне с рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!