Глава МИД рф лавров рассказал, чего на самом деле хочет россия

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

В россии* рассчитывают на то, что ООН будет способствовать отмене санкций, которые были введены против рф за полномасштабное вторжение в Украину. Огни якобы должны быть отменены в рамках «продуктивной сделки». Заявление было сделано почти сразу после подписания соглашений в Стамбуле.

Об этом рассказал министр иностранных дел россии сергей лавров в интервью российским пропагандистам.

По его словам, Запад якобы сам создал проблемы по поставкам продовольствия. При этом москва готова к тому, чтобы начать переговоры с Киевом, но в Украине пока переговоров не хотят.

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», — заявил лавров

Ранее наш сайт сообщал, что россия подтвердила, что нанесла ракетный удар по Одесскому порту.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в сети показали зрелищное видео высокоточной работы украинских артиллеристов по позициям армии рф.

Еще напомним, что военный эксперт озвучил наихудший вариант для Украины в войне с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!