Путин пообещал отдать Орбану кусок Украины — эксперт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился заявлением, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против москвы «не сработали».

Заявление премьер-министра Орбана можно объяснить тем, что глава Кремля пообещал Орбану кусок Украины, а именно – Закарпатье.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, россияне не могут понять того, что Украина хочет, чтобы рф от нее отцепилась. Поэтому они обвиняют украинцев в том, что они «марионетки Запада».

«Ой, подпали под Запад? Только Запад что-то не занимал территории, не убивал детей в Буче и помогает деньгами. Почему бы тогда Украине не выбрать союзником Запад? А кого выбирать? москву?» — сказал Фейгин.

Ранее наш сайт сообщал, что россия подтвердила, что нанесла ракетный удар по Одесскому порту.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в сети показали зрелищное видео высокоточной работы украинских артиллеристов по позициям армии рф.

Еще напомним, что военный эксперт озвучил наихудший вариант для Украины в войне с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!