Глава мид рф заявил о переговорах с Украиной

Глава министерства иностранных дел россии сергей лавров сказал, что кремль не против вести переговоры с Украиной, а также заявил, чем чревато затягивание этого процесса.

По словам лаврова, позицию *рф уже изложил ее президент владимир путин, когда встречался с руководством госдумы.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Президент сказал об украинской „истории“, что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», – заявил он.

По всей видимости, смена российской риторики обусловлена успешным контрнаступлением ВСУ. В частности, оно сломало планы кремля касаемо проведения референдумов на оккупированных россией территориях.

Из-за эффективных действия украинских военных российские оккупанты и коллаборанты спешно покидают захваченные города Украины. Враги и предатели боятся за свою жизнь и того, что в скором времени могут столкнуться с «репрессиями».

Также стало известно, что украинское правительство и военные готовились к проведению этого контрнаступления при содействии США. Чиновники делились с американскими разведданными, что могло сыграть важную роль в успехах ВСУ.

В свете этих событий «стратегию» минобороны рф раскритиковал глава чеченской республики рамзан кадыров. Он сказал, что если методы ведения войны не изменят, то он «выйдет на руководство россии, чтобы разъяснить им ситуацию».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!