Глава МИД россии лавров цинично высказался по поводу войны с Украиной

По его словам, россия не хочет, чтобы Украина была ее вечным врагом. Также лавров уверен, что украинский и российский народы «будут жить вместе».

Глава министерства иностранных дел россии* сергей лавров заявил, что рф якобы помогает избавиться украинцам от антинародного киевского режима.

Такое заявление лавров сделал во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире.

По его словам, ему якобы жаль украинский народ, который «заслуживает лучшего». Он сказал, что ему жать украинскую историю, которая рушится. Напомним, что российская армия не только убивает мирных украинцев, но и уничтожает различные культурные достопримечательности в городах, рушит музеи, древние церкви.

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», — заявил лавров.

Ранее наш сайт сообщал, что россия подтвердила, что нанесла ракетный удар по Одесскому порту.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в сети показали зрелищное видео высокоточной работы украинских артиллеристов по позициям армии рф.

Еще напомним, что военный эксперт озвучил наихудший вариант для Украины в войне с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!