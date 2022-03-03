Глава Минобороны Украины заявил, что никто не думал, что его страна продержится неделю

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна держится против российской орды уже 168 часов. Это целая неделя.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю», — заявил Резников.
Он сказал, что единственные, кто в это верил – украинский народ. На данный момент почти 90 процентов украинцев уверены в победе над РФ.
Резников отметил героизм украинских защитников, журналистов, финансистов, железнодорожников, коммунальщиков спасателей и медиков, которые удерживают свой фронт.
Ранее редакция Курсора сообщала, что захваченный в плен российский оккупант рассказал о планах Путина по захвату Украины.
Кроме того, наш портал писал, что международный уголовный суд в Гааге начал расследование по делу о войне в Украине.
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