В Харькове российский снаряд попал в знаменитый Успенский собор

Успенский собор — один из старейших православных храмов Харькова, пятый из двенадцати официальных символов города. Он был построен в 1657 году.

В Харькове российские оккупанты обстреляли Успенский собор, сообщили в Харьковской епархии. При обстреле в храме скрывались люди. Никто не пострадал. В соборе выбиты окна и витражи, повреждена церковная утварь.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.



Советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну. Тогда все постройки вокруг были разрушены, но святыня уцелела.

Курсор ранее писал, что российские оккупанты атаковали харьковскую больницу, взяли Херсонский порт и вокзал. Российские войска ночью начали массированное наступление на Харьков, Херсон и еще по несколько направлениям, однако добиться каких-либо «успехов» оккупанты смогли только на херсонском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли удар по зданию экономического факультета университета Каразина в Харькове. Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Судя по всему, они хотели атаковать здание Харьковского областного Управления полиции, но «высокоточные» ракеты не попали в цель.

Также сообщалось, что украинский Житомир обстреляли крылатой ракетой «Калибр».

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