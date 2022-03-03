Захваченный в плен российский оккупант рассказал о планах Путина по захвату Украины

Российский захватчик рассказал, что российским войскам обещали, что из Украины они должны вернуться до 2 или 3 марта. Однако его колонна техники была полностью уничтожена украинскими войсками

Украинские защитники взяли в плен очередного русского солдата. Как оказалось, захватчика зовут Дмитрий Шишканов. Он является заместителем командира батальона в/ч 12676.

Во время допроса он рассказал, что российские оккупанты должна были вернуться на места своей дислокации до 2 или до марта. Предполагается, что именно за такой срок глава Кремля Владимир Путин рассчитывал сломить Украину.

Ознакомиться с тем, что рассказывает российский оккупант, можно ниже:

Ранее редакция нашего сайта писала, что в Харькове российский снаряд попал в знаменитый Успенский собор.

Кроме того, Курсор сообщал, что в России впервые назвали потери своей армии на войне в Украине.

Еще напомним, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет.

Служба спасения Украины заявляет, что на данный момент погибло более 2 тыс. мирных жителей.

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