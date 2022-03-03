Украинские силы уничтожили три самолета и два вертолета РФ за прошлые сутки

Второго марта украинские военные смогли сбить три самолета, а также два вертолета Российской Федерации.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Кроме того, экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 Украины помогали подразделениям Сухопутных войск ВСУ, уничтожая колонны военный техники оккупантов.
Ранее Курсор сообщал, что Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по делу о войне в Украине. Прокуратура Международного суда в Гааге начала расследование возможных преступлений, которые совершены на территории Украины.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что взрывы в Киеве попали в прямой эфир американского канала CBS.
Еще напомним, что в Харькове российский снаряд попал в знаменитый Успенский собор.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.