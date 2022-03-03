Украинские силы уничтожили три самолета и два вертолета РФ за прошлые сутки

Война в Украине продолжается. Украинские вооруженные силы дают достойный отпор агрессору, который подло напал на Украину ранним утром 24 февраля. Несмотря на то, что ВВС Украины еще не могут полностью контролировать небо, они атакуют российскую авиацию, спасая жизни.

Второго марта украинские военные смогли сбить три самолета, а также два вертолета Российской Федерации.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Кроме того, экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 Украины помогали подразделениям Сухопутных войск ВСУ, уничтожая колонны военный техники оккупантов.

Ранее Курсор сообщал, что Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по делу о войне в Украине. Прокуратура Международного суда в Гааге начала расследование возможных преступлений, которые совершены на территории Украины.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что взрывы в Киеве попали в прямой эфир американского канала CBS.

Еще напомним, что в Харькове российский снаряд попал в знаменитый Успенский собор.

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