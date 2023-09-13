Глава украинской разведки Буданов неожиданно решил стать студентом

Названа специальность, которую он выбрал для изучения.

Руководитель разведки Украины Кирилл Буданов решил подать документы на поступление в аспирантуру Острожской академии.

Об этом сообщает издание "Суспильне".

Согласно информации рейтинговой таблицы, Буданов находится на первом месте в списке на "Политология". Как форму обучения он выбрал вечернюю.

По словам ректора Острожской академии, героя Украины Игоря Пасечника, обучение в этой академии также прошли Главнокомандующий Валерий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30-й армией. Вовсе неудивительно, что это образовательное учреждение приобрело популярность.

Он упомянул о мощном молодом преподавательском научном составе. По этой причине Пасечника не удивляет, что учениками академии становятся самые известные личности в Украине.

Ректор уточнил, что Буданова пока что допустили в аспирантуру, но приказ о зачислении еще отсутствует.

"Острожская академия сейчас входит в тройку лучших университетов не только в Украине. Если УКУ — частный университет, то остались Киево-Могилянская академия и Острожская академия. Вполне закономерно, что к нам идут поступать. Тем более, что у нас такая специальность как "Национальная безопасность" "и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", – добавил он.

Ранее мы писали, что Буданов высказался касательно вспыхнувшего вокруг Маска и Starlink скандала.

Также "Курсор" сообщал о появлении спутниковых снимков последствий ударов ВСУ по оккупированному Севастополю.

Помимо этого недавно известный российский пропагандист намекнул на захват еще двух стран.