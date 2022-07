Главный раввин москвы: Я не мог молчать

Главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт, заявил в четверг, что покинул свой пост, потому что его позиция против вторжения россии в Украину поставила под угрозу еврейскую общину.

Он занимал свой пост более 30 лет.

По его словам, он принимал участие в «историческом возрождении российского еврейства» после распада Советского Союза, но ему пришлось нелегко в условиях все более авторитарного режима президента путина.

Раввин заявил: «Когда в последние несколько месяцев разворачивалась ужасная война против Украины, я не мог молчать, видя столько человеческих страданий. Я отправился на помощь беженцам в Восточной Европе и выступил против войны».

Он сказал, что в прошлом месяце его переизбрали на пост главного раввина москвы, но со временем «стало ясно, что еврейская община Москвы окажется под угрозой, если я останусь на своем посту».

«Как бы мне ни было грустно, но в сложившихся обстоятельствах в интересах будущего общины я должен покинуть свой пост. Пусть Бог благословит и сохранит московскую еврейскую общину», — сказал он.

