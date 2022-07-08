Главный раввин москвы: Я не мог молчать

07:13, Сегодня
Новости СНГ, Политика
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Фото: pixabay.com

Раввин Пинхас Гольдшмидт пояснил, что его отказ от поста главного раввина москвы был вынужденной мерой, и он не может вновь вернуться, поскольку это поставит под удар всю общину.

Главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт, заявил в четверг, что покинул свой пост, потому что его позиция против вторжения россии в Украину поставила под угрозу еврейскую общину.

Он занимал свой пост более 30 лет.

По его словам, он принимал участие в «историческом возрождении российского еврейства» после распада Советского Союза, но ему пришлось нелегко в условиях все более авторитарного режима президента путина.

Раввин заявил: «Когда в последние несколько месяцев разворачивалась ужасная война против Украины, я не мог молчать, видя столько человеческих страданий. Я отправился на помощь беженцам в Восточной Европе и выступил против войны».

Он сказал, что в прошлом месяце его переизбрали на пост главного раввина москвы, но со временем «стало ясно, что еврейская община Москвы окажется под угрозой, если я останусь на своем посту».

«Как бы мне ни было грустно, но в сложившихся обстоятельствах в интересах будущего общины я должен покинуть свой пост. Пусть Бог благословит и сохранит московскую еврейскую общину», — сказал он.

Раввин Гольдшмидт является президентом Конференции европейских раввинов и продолжит служить общинам Европы, включая московскую, на этом посту.

Правление московского еврейского религиозного общества в прошлом месяце проголосовало за продление его контракта, несмотря на то, что он уже некоторое время находится в Израиле.

Представитель общества сообщил российским СМИ в среду, что контракт раввина Гольдшмидта не был продлен, несмотря на голосование, однако добавил, что он не был уволен.

Ему пришлось покинуть россию в марте, через две недели после вторжения рф в Украину. Его невестка, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт, недавно заявила, что на раввина Гольдшмидта оказывали давление, чтобы он публично поддержал войну, но он отказался это сделать.

Другие раввины в России, включая главного раввина страны Берела Лазара и его пресс-секретаря Боруха Горина, остались в стране, выразив озабоченность по поводу войны.

Лазар и Горин принадлежат к группе, связанной с Хабадом — Федерации еврейских общин россии, которая давно поддерживает тесные связи с путиным. В начале 2000-х годов эта группа получила преимущество над всеми другими еврейскими организациями в россии благодаря земле и финансированию, которые она получала от российского правительства.

«Курсор» ранее информировал, что главный раввин москвы покидает россию после отказа поддержать войну в Украине. 

Наш сайт писал, что главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта уволили.

Также мы сообщали, что в Харьков из Израиля доставили 9 тонн медицинских препаратов. 

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Орли Шендт
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