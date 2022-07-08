Главный раввин москвы: Я не мог молчать

Раввин Пинхас Гольдшмидт пояснил, что его отказ от поста главного раввина москвы был вынужденной мерой, и он не может вновь вернуться, поскольку это поставит под удар всю общину.

Главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт, заявил в четверг, что покинул свой пост, потому что его позиция против вторжения россии в Украину поставила под угрозу еврейскую общину.

Он занимал свой пост более 30 лет.

По его словам, он принимал участие в «историческом возрождении российского еврейства» после распада Советского Союза, но ему пришлось нелегко в условиях все более авторитарного режима президента путина.

Раввин заявил: «Когда в последние несколько месяцев разворачивалась ужасная война против Украины, я не мог молчать, видя столько человеческих страданий. Я отправился на помощь беженцам в Восточной Европе и выступил против войны».

Он сказал, что в прошлом месяце его переизбрали на пост главного раввина москвы, но со временем «стало ясно, что еврейская община Москвы окажется под угрозой, если я останусь на своем посту».

«Как бы мне ни было грустно, но в сложившихся обстоятельствах в интересах будущего общины я должен покинуть свой пост. Пусть Бог благословит и сохранит московскую еврейскую общину», — сказал он.

Please see my statement regarding the latest developments in Moscow:

I would like to thank G-d that my wife Dara and myself were given the opportunity to take part in the historic renaissance of Russian Jewry for the last 33 years from the time of the fall of the Soviet Union. — Rabbi Pinchas Goldschmidt (@PinchasRabbi) July 7, 2022

Раввин Гольдшмидт является президентом Конференции европейских раввинов и продолжит служить общинам Европы, включая московскую, на этом посту.

Правление московского еврейского религиозного общества в прошлом месяце проголосовало за продление его контракта, несмотря на то, что он уже некоторое время находится в Израиле.

Представитель общества сообщил российским СМИ в среду, что контракт раввина Гольдшмидта не был продлен, несмотря на голосование, однако добавил, что он не был уволен.

Ему пришлось покинуть россию в марте, через две недели после вторжения рф в Украину. Его невестка, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт, недавно заявила, что на раввина Гольдшмидта оказывали давление, чтобы он публично поддержал войну, но он отказался это сделать.

Другие раввины в России, включая главного раввина страны Берела Лазара и его пресс-секретаря Боруха Горина, остались в стране, выразив озабоченность по поводу войны.

Лазар и Горин принадлежат к группе, связанной с Хабадом — Федерации еврейских общин россии, которая давно поддерживает тесные связи с путиным. В начале 2000-х годов эта группа получила преимущество над всеми другими еврейскими организациями в россии благодаря земле и финансированию, которые она получала от российского правительства.

«Курсор» ранее информировал, что главный раввин москвы покидает россию после отказа поддержать войну в Украине.

Наш сайт писал, что главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта уволили.

Также мы сообщали, что в Харьков из Израиля доставили 9 тонн медицинских препаратов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!