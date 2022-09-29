Главный раввин Украины благословил главкомандующего ВСУ на победу в войне

Состоялась встреча главнокомандующего Валерия Залужного и главного раввина Украины Моше Реувена Азмана, во время которой второй благословил первого на победу и искренне подержал украинский народ. Также военный поздравил Израиль на иврите.

Залужный рассказал, что в четверг, 29 сентября, имел честь познакомиться и приветствовать в Генштабе Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

Об этом сообщил Залужный в своем Telegram-канале.

«Получил благословение на Победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и ее вооруженных сил в сопротивлении российской агрессии. В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто есть на стороне добра, а кто олицетворением зла. Ребе Моше Реувен Асман четко говорит, что сегодня именно *россия является фашистским государством. А его авторитетное мнение важно в современном мире», – сообщил Залужный в своем Telegram-канале.

По словам главкомандующего ВСУ, Украине нужно стать по аналогии с Израилем военным государством, учитывая соседствующую рф. Во время встречи Залужный и Моше Реувена Азмана обсудили вопросы назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих.

Также Залужный искренне поблагодарил за лечение украинских военных в Израиле и предоставлений гуманитарной помощи.

«Счастливого праздника, счастливого и сладкого Нового года и хорошего его окончания солдатам Армии обороны Израиля и всему народу Израиля», – добавил главкомандующий ВСУ на иврите.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам россии и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне«.

Также «Курсор» сообщал о том, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток».

Помимо этого, недавно Моше Реувена Азмана сказал, что для Украины наступил звездный час.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!