Главный раввин Украины рассказал, как помогает жертвам российского ракетного обстрела Винницы

Вчера российские высокоточные ракеты прилетели в центр украинского города Винница по административному зданию и близлежащей парковке.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал о том, как помогает жертвам российского теракта в Виннице. Напомним, что 14 июля российская армия ударила по центру украинского города ракетой. В результате взрыва погибли более 20 человек, множество получили ранения. Среди погибших есть дети.

Как написал Асман на своей странице в Facebook, Винницкому госпиталю удалось передать новые кондиционеры, медикаменты. Большинство пострадавших сейчас находятся именно там.

Также Асман написал, что врачам помогают также еврейские парамедики.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.