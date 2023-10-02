Встреча министров ЕС в Украине прошла впервые в истории.

Лидеры дипломатии 27 государств-членов Европейского Союза почтили память павших украинских героев у Стены Памяти в Киеве.

Встреча министров ЕС в Украине прошла впервые в истории.

«Это свидетельство, что Киев – в центре европейской политики, а поддержка ЕС в противодействии российской агрессии остается непоколебимой», – отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщал Курсор, министерство иностранных дел Украины в своем комментарии по случаю 82-й годовщины трагедии Бабьего Яра, отметили, что через десятки лет после трагедии люди снова наблюдают разрушительные последствия распространения тоталитарной идеологии. МИД Украины просит мир не допустить повторения таких катастроф.

"Спустя более 80 лет со времен трагедии Бабьего Яра мы снова являемся свидетелями разрушительных последствий распространения тоталитарной идеологии, систематического нарушения общепризнанных принципов и норм международного права. Зверства тогда и сейчас совершались разными режимами и преступниками, но в их основе - одинаковая ненависть ко всему человеческому", - говорится в заявлении украинского МИД.

Ранее Курсор писал о том, что Зеленский выступил с важным заявлением в 82-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. Президент Украины почтил память жертв масштабного расстрела, в котором погибли тысячи евреев. Он принял участие в церемонии, которая прошла в Киеве.