Google подает заявление о банкротстве в россии

Google объявляет о банкротстве в россии после того, как власти арестовали его банковский счет. Арест означает, что поисковый гигант не может платить сотрудникам и поставщикам. Бесплатные сервисы в стране продолжат работу.

Бесплатные сервисы, такие как YouTube, Google Search и Play Store, продолжат работу в стране, но платные функции, такие как YouTube Premium, не будут доступны в россии*.

Об этом сообщает Independent.

«Люди в россии полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять такие бесплатные сервисы, как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play», — заявил представитель Google.

Российские государственные СМИ сообщили в среду, что российская дочерняя компания технологической компании Google LLC подала уведомление о своем намерении объявить себя банкротом в национальный реестр Федресурс.

В заявлении для прессы компания заявила, что подала заявление о банкротстве, поскольку «арест российскими властями банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, включая наем и оплату труда российских сотрудников, оплату поставщиков и продавцов, а также выполнение других финансовых обязательств».

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!