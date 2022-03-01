Google заблокировал YouTube-каналы российских вещателей RT и Sputnik в Европе

Ранее компания Google заявила, что не будет разрешать публикациям, которые финансируются правительством РФ, появляться на их сайтах. Примечательно, что компания YouTube также решила ввести свои санкции, заморозив перевод средств нескольким российским каналам. Многие из них принадлежат российскому правительству.

Google заблокировал YouTube-каналы российских вещателей RT и Sputnik в Европе в связи с войной в Украине.

В заявлении Google в Twitter говорится, что это решение «вступит в силу немедленно».

Но компания добавляет, что «потребуется время, чтобы наши системы полностью наладили работу».

«Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять оперативные меры», — говорится в заявлении Google.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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