Google заблокировал YouTube-каналы российских вещателей RT и Sputnik в Европе в связи с войной в Украине.
В заявлении Google в Twitter говорится, что это решение «вступит в силу немедленно».
Но компания добавляет, что «потребуется время, чтобы наши системы полностью наладили работу».
«Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять оперативные меры», — говорится в заявлении Google.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.
Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.
Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.
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