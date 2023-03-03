Город окружен: пригожин обратился к Зеленскому с призывом вывести войска из Бахмута

«Повар путина» заставил двух пленных подростков и пожилого мужчину обратиться к правительству Украины.

Глава *чвк «вагнер» евгений пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из Бахмута, потому что тот якобы «фактически окружен».

По словам главы путиниста, среди защитников украинского города всё чаще попадаются «старики и дети».

«Жизнь у них под Бахмутом коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город», — говорит «повар путина».

После этого пригожин заставляет двух пленных подростков и пожилого мужчину обратиться к президенту Украины с просьбой о сдаче города.

Также «Курсор» сообщал, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал про ситуацию в Бахмуте, подчеркнув, сколько солдат теряют ВСУ и войска противника.

Помимо этого путин теряет поддержку войны из-за инцидента в Брянской области

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