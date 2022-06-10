Городская дума москвы продвигает пропалестинскую выставку в столице россии

В описании выставки организаторы написали якобы страдания палестинских арабов, а также о том, что евреи якобы оккупировали палестинские земли.

В москве* объявили об открытии выставки картин о палестинском дня Накбы. Выставка организована в четь погибшей журналистки Аль-Джазиры Широн Абу Акле. Выставка называется «Мечта Палестины», а продвигает ее городская дума российской столицы.

Об этом сообщает телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«Московская городская дума рф позволяет себе на официальном уровне поддерживать арабский терроризм против Израиля и продвигать антисемитские мифы о «арабской катастрофе» и террористическом образовании «государство п@лестина», — написали администраторы канала.

Ранее редакция Курсора сообщала, что с платформы Spotify до сих пор не удалили 78 процентов антисемитского контента.

Кроме того, наш сайт писал, что французская полиция арестовала неонацистов, планировавших «охоту на евреев».

Еще напомним, что радикалы из Демократической партии США выступили против безвизового режима с Израилем.