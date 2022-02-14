Страны G7 угрожают России тяжелым экономическим ударом

Министры финансов «Большой семерки», объединяющей семь наиболее развитых стран мира (США, Канаду, Великобританию, Францию, Италию, Германию и Японию) предупредили Россию о «массированных» санкциях в случае ее вторжения в Украину.

Представители G7 заявили, что при вторжении РФ в Украину, жертве агрессии будет оказана решительная поддержка. А вот сам агрессор понесет серьезные потери.

В совместном заявлении сказано, что наращивание российских войск на границах с Украиной вызывает очень большую озабоченность.

Министры заявили, что страны Большой семерки готовы дать решительный и скоординированный ответ РФ в случае дальнейшей эскалации. Речь идет о коллективном введении санкций, которые очень негативно скажутся на российский экономике.

Стоит отметить, что Россия продолжает скопление своих войск на границе с Украиной. Так, на данный момент группировка насчитывает не менее 130 тысяч солдат и офицеров, большое количество военной техники.

Ранее Курсор сообщал, что канцлер Германии пригрозил «немедленными» санкциями в случае вторжения России в Украину.

Кроме того, мы писали, что бывший чиновник минобороны Израиля рассказал, готова ли Россия атаковать Украину.

Еще напомним, что Кремль осуждает «пиковую истерию» США по Украине после звонка Байдена и Путина.

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