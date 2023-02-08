Госсекретарь США отметил, что путин не проявляет сейчас интерес к дипломатии

Российская федерация* продолжает агрессию в сторону Украины и глава кремля владимир путин сейчас не проявляет искреннего интереса к том, чтобы урегулировать военный конфликт дипломатическим путем.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, сейчас лучшим способом ускорения перспективы реальной дипломатии является помощь Украины, чтобы ситуация на поле боя склонялась в пользу ВСУ.

Также он отметил, что для США и ее союзников важно продолжать наращивать поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

«Курсор» писал ранее, что в феврале будет ровно год, как на территории Украины длится война, развязанная российской федерацией. И в течение следующих недель армия агрессора готовится пойти в новое масштабное наступление. Но военный аналитик Алексей Гетьман считает, что оно уже началось, поскольку на Донбассе уже начались «горячие» бои.

Еще мы писали, что почти за год войны в Украине оккупанты потеряли большое количество солдат и техники. Согласно данным аналитиков, армия агрессора с 24 февраля 2022 года лишилась 9 тысяч единиц транспортных средств и тяжелого вооружения.

Напомним, что в агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между Украиной и рф в рамках ее нынешних широких параметров.

Читайте также, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!