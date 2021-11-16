Иммунолог из Украины назвал самые эффективные вакцины против COVID-19

Украинский врач-иммунолог Федор Лапий заявил, что в большинстве стран мира сообщают о наиболее высокой эффективности в защите от COVID-19 американского препарата производства компании Moderna.

Лапий заявил, что второе место специалисты по всему миру отдают вакцине от COVID-19 Comirnaty производства компаний Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает ТСН.

Эксперт отметил, что на третьем и четвертом месте находятся британско-шведская вакцина AstraZeneca и препарат китайского производства CoronaVac.

«Мы берем во внимание опыт использования вакцин в других странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей. Когда мы берем десятипроцентный интервал – 90-100%, то ближе к 100% будет Moderna, затем Pfizer, AstraZenecа и CoronaVac», – отметил Лапий.

Курсор уже сообщал, что в Украине продолжает стремительно расти смертность от COVID-19.

Украинский врач рассказал о повторной пневмонии после коронавируса.

В минздраве сообщили о предварительных итогах вакцинации третьей прививкой от COVID-19. Глава лаборатории иммунологии при Университете Бар-Илан профессор Сирил Коэн заявила, что разговора о том, что вакцина на 100% защищает от COVID-19 не было.

Западные СМИ назвали причины катастрофической ситуации с эпидемией COVID-19 в России.

Власти Израиля не разрешили легендарным российским хоккеистам въехать в страну.

Выявили новый фактор, повышающий риск смерти от COVID-19.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.