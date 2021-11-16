Иммунолог из Украины назвал самые эффективные вакцины против COVID-19

Лапий заявил, что второе место специалисты по всему миру отдают вакцине от COVID-19 Comirnaty производства компаний Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщает ТСН.
Эксперт отметил, что на третьем и четвертом месте находятся британско-шведская вакцина AstraZeneca и препарат китайского производства CoronaVac.
«Мы берем во внимание опыт использования вакцин в других странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей. Когда мы берем десятипроцентный интервал – 90-100%, то ближе к 100% будет Moderna, затем Pfizer, AstraZenecа и CoronaVac», – отметил Лапий.
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