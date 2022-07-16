Импортозамещение в деле: В российском аналоге McDonald’s закончилась картошка

«В связи с санкциями и решениями многих зарубежных компаний, я бы сказал, что практически все крупные производители картофеля фри отказываются отправлять нам продукт в россию», — сказал гендиректор компании Вкусно и точка.

Иностранные компании, которые продавали специальный вид картофеля, подходящий для приготовления картошки фри отказываются отправлять запасы в россию*. Это заявил генеральный директор компании Вкусно и точка, которая заняла место McDonald’s в стране.

McDonald’s покинул россию после санкций, наложенных на страну после вторжения в Украину, и в мае продал все принадлежащие ему рестораны местному франчайзи.

Филиалы вновь открылись 12 июня под названием «Вкусно и точка». Генеральный директор Олег Пароев сообщил, что в день открытия было продано около 120 тысяч бургеров, новые владельцы пытались подчеркнуть, что будут поддерживать высокие стандарты и даже улучшите их таким образом.

Согласно сообщению Reuters, в прошлом месяце после повторного открытия сеть столкнулась с нехваткой картошки фри из-за низкой урожайности картофеля в России и проблем с цепочкой поставок.