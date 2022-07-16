Импортозамещение в деле: В российском аналоге McDonald’s закончилась картошка

Иностранные компании, которые продавали специальный вид картофеля, подходящий для приготовления картошки фри отказываются отправлять запасы в россию*. Это заявил генеральный директор компании Вкусно и точка, которая заняла место McDonald’s в стране.
McDonald’s покинул россию после санкций, наложенных на страну после вторжения в Украину, и в мае продал все принадлежащие ему рестораны местному франчайзи.
Филиалы вновь открылись 12 июня под названием «Вкусно и точка». Генеральный директор Олег Пароев сообщил, что в день открытия было продано около 120 тысяч бургеров, новые владельцы пытались подчеркнуть, что будут поддерживать высокие стандарты и даже улучшите их таким образом.
Согласно сообщению Reuters, в прошлом месяце после повторного открытия сеть столкнулась с нехваткой картошки фри из-за низкой урожайности картофеля в России и проблем с цепочкой поставок.
Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.
Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.
Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!