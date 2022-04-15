Из-за войны в Украине продолжают гибнуть дети

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, в стране за время полномасштабной войны с россией* погибли 198 детей.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ведомства.

Так, всего пострадали более 553 детей. 355 детей получили ранения различной степени тяжести.

Важно, что эти цифры пока нельзя назвать окончательными, так как работа по установлению потерь среди гражданских в местах ведения боевых действий продолжается.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 117, Киевской — 105, Харьковской — 81, Черниговской — 54, Николаевской — 40, Херсонской — 38, в Луганской — 36, Запорожской — 23, столицы — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15.

Ранее наш сайт сообщал, что в Великобритании заявили, что россии придется пересмотреть свои позиции в Черном море.

Кроме того, редакция Курсора писала, что россия пригрозила Финляндии и Швеции ядерным оружием.

Еще напомним, что директор ЦРУ назвал убийства в Буче преступлениями.

Случаи изнасилований солдатами рф женщин и детей в Украине носили массовый характер.