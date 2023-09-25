Избиение сыном кадырова за сжигание Корана – появились новые подробности

Есть версия, что все шокирующие кадры показывать общественности не стали.

Российские журналисты выяснили новые детали о видео, на котором сын рамзана кадырова, адам, избивает Никиту Журавеля в чечне.

Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Установлено, что опубликованный ролик называется «АДАМ НОВЫЙ». По всей видимости, существует еще "старая" расширенная версия, которую решили не публиковать.

Журналисты пишут, что кадыров вряд ли имеет страх перед порицанием общественности или вниманием к нему со стороны правоохранительных органов.

"Очевидно, что на кадрах, не попавших в ролик, были запечатлены те самые «взрослые», которые «формируют идеалы чести и достоинства», про которых говорит сам кадыров. Интересно, что видео смонтировано в проекте «ЛНР ГУМАНИТАРКА», – сказано в сообщении.

В Совете по правам человека, являющемся консультативным органом при президенте рф, уже отреагировали на эту ситуацию. Судя по заявлению главы органа валерия фадеева, виновниками избиения заключенного Никиты Журавеля сделают сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По его словам, «есть правила содержания людей под стражей». В случае нарушения правил, сказано в материале, начнут искать тех, кого можно привлечь к ответственности из системы. В данном случае это касается сотрудников чеченского СИЗО, впустивших посторонних на территорию и предоставивших возможность избивать арестанта.

Кроме этого, в российском ЧГТРК "Грозный" запустили опрос об одобрении действий сына кадырова, задав вопрос "Поддерживаете действия адама кадырова?". Однако итоги голосования оказались неожиданными – лишь 29% проголосовали за "да" и 71% за "нет".

Ранее Анзор Масхадов, являющийся чеченским общественным деятелем, и сыном бывшего президента Республики Ичкерия Аслана Масхадова, сказал, что кадыров в «превратился в овощ».

Также "Курсор" сообщал, что в Сети сравнили речи Гитлера и путина перед вторжениями в Польшу и Украину.

Помимо этого в Институте по изучению войны (ISW) рассказали, что путин потребовал от шойгу остановить контрнаступление ВСУ.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!