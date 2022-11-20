Израиль выразил протест россии из-за использования иранских дронов

В Иерусалиме считают, что Иран близок к тому, чтобы передать россии баллистические ракеты.

Израиль выразил протест *россии в связи с использованием приобретенных им у Ирана БПЛА против Украины.

Об этом сообщает 7-й канал.

Согласно сообщению, призыв протеста прозвучал в последние дни в разговоре посла Израиля с заместителем министра иностранных дел россии Богдановым.

В Иерусалиме считают, что Иран близок к тому, чтобы передать россии баллистические ракеты в дополнение к проданным беспилотникам Shah-136. После этого глава Армии обороны Израиля Эяль Хулта предостерег от этого шага и заявил, что если усилия Ирана не будут пресечены, россия может также разместить высокоточные ракеты собственного производства на территории Украины.

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