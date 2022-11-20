Израиль выразил протест россии из-за использования иранских дронов

Израиль выразил протест *россии в связи с использованием приобретенных им у Ирана БПЛА против Украины.
Об этом сообщает 7-й канал.
Согласно сообщению, призыв протеста прозвучал в последние дни в разговоре посла Израиля с заместителем министра иностранных дел россии Богдановым.
В Иерусалиме считают, что Иран близок к тому, чтобы передать россии баллистические ракеты в дополнение к проданным беспилотникам Shah-136. После этого глава Армии обороны Израиля Эяль Хулта предостерег от этого шага и заявил, что если усилия Ирана не будут пресечены, россия может также разместить высокоточные ракеты собственного производства на территории Украины.
Ранее журналисты рассказали, что популярность главы ЧВК «Вагнер» в рф становится опасной для путина.
«Курсор» сообщал, что путин ни с кем не общается и ничего не подписывает уже десять дней.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!