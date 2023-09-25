Израильский эксперт рассказал, как ВСУ атаковали штаб россиян в Севастополе

Есть версия, что украинские военные провели операцию не со стороны моря.

ВСУ 22 сентября атаковали в оккупированном Севастополе штаб российского Черноморского флота, нанеся удар с неожиданного для ПВО *рф направления.

Об этом поделился своей точкой зрения израильский военный эксперт Давид Шарп в беседе с изданием "24 канал".

По его мнению, ракеты в ходе атаки могли входить в воздушное пространство Севастополя не со стороны моря, а гор.

"Захождение ракет из неудобного для систем ПВО противника направления, где есть "мертвые зоны" и где количественно не хватает систем противовоздушной обороны, всегда лучше", – отметил Шарп.

Украинские военные пытаются создать для ПВО россиян максимальное количество проблем, а поэтому перед тем атаковали командный пункт Черноморского флота, впоследствии штаб, юг Херсонской области и побережье Крыма.

Украинским силам удалось пробить защиту судоремонтному заводу благодаря попаданиям в ПДК "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону". После была совершена атака по штабам.

Израильский эксперт считает, что в этом есть определенная закономерность, ибо сперва было попадание по системам ПВО, а после по военным объектам. Когда появляется шанс применения ракет Storm Shadow и SCALP самым неудобным для оккупантов способом – им пользуются. Одна из главных составляющих в таком подходе – это маршруты ударов.

Шарм вспомнил, что в россии заявили о якобы сбивании в одном случае 8 ракет из 10, а в другом – 5 из 6. Он считает, что оккупанты, возможно, не соврали. Дело в том, что когда происходит пуск целей-ловушек, то их поражение могут воспринять за успешное отражение угрозы.

Кроме этого, во время атаки ряд других систем ПВО, расположенных ближе к зоне боевых действия, пытаются одновременно атаковать ракеты Storm Shadow с помощью противорадарных ракет ради нарушения функционирования или поражения крылатых ракет.

"В этом смысле большое значение имеет еще и разведывательная составляющая, без которой тоже невозможен успех подобных комплексных операций", – добавил эксперт.

Ранее мы писали, что среди погибших вследствие ракетного удара по Севастополю оказался командующий черноморским флотом рф.

Также "Курсор" сообщал, что путин потребовал от шойгу остановить контрнаступление ВСУ к определенному сроку.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!