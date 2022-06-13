Израильтянин, находящийся в Северодонецке с Нацгвардией Украины, рассказал о ситуации на фронте

Уникальное интервью записал воюющий в украинской Нацгвардии израильтянин Аскольд. Он постарался показать ситуацию изнутри, глазами военнослужащего, который защищает мирное население, а его российские пропагандисты считают нацистом.

Израильтянин Аскольд рассказал, как войска рф* обстреливают украинский город Северодонецк. За вечер прилетает 30-40 снарядов, и это еще считается тихо.

Интервью передал Телеграм-канал Приключения Тактического Жида.

Он рассказал о помощи волонтеров на фронте, об отношении рф к своим военнослужащим, которых используют как «пушечное мясо».

Военный поделился откровениями пленных российских захватчиков, которые рассказывают, что в армии рф большинство мечтает вернуться домой, среди них много «отказников».

Он рассказал, что ко многим русским «пришло понимание того, где они находятся и что здесь происходит».

Российские войска не испытывают недостатка в снарядах, поэтому бьют не прицельно, а просто «гасят по территории».

Особенно интересны комментарии Аскольда по поводу трансляции российскими СМИ его данных. Пропагандисты называли его «израильским неонацистом», нисколько не смущаясь формулировкой.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!