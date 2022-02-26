Казахстан отклонил предложение Путина отправить войска в Украину — СМИ

Президент РФ Владимир Путин, по информации СМИ, попросил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева отправить в Украину войска. Однако казахстанский политик отказался участвовать в войне и признавать террористические образования «ДНР» и «ЛНР».

От Кремля постепенно отворачивается мир. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от предложения Владимира Путина направить военных в Украину.

Об этом сообщило издание NBC со ссылкой на свои источники.

Также в Казахстане заявили, что не собираются признавать так называемые «ЛНР» и «ДНР». В США уже поприветствовали это решение.

Ранее редакция нашего портала писала, что Зеленский обратился к Беннету с просьбой стать посредником в переговорах с РФ.

Кроме того, Курсор сообщал, что Зеленский обсудил с Байденом помощь Украине.

Еще напомним, что в Харькове российские оккупанты обстреляли Центр крови и учебное заведение.

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