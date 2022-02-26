Казахстан отклонил предложение Путина отправить войска в Украину — СМИ

От Кремля постепенно отворачивается мир. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от предложения Владимира Путина направить военных в Украину.
Об этом сообщило издание NBC со ссылкой на свои источники.
Также в Казахстане заявили, что не собираются признавать так называемые «ЛНР» и «ДНР». В США уже поприветствовали это решение.
Ранее редакция нашего портала писала, что Зеленский обратился к Беннету с просьбой стать посредником в переговорах с РФ.
Кроме того, Курсор сообщал, что Зеленский обсудил с Байденом помощь Украине.
Еще напомним, что в Харькове российские оккупанты обстреляли Центр крови и учебное заведение.
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