Киев официально пригласил всех кандидатов в президенты США в гости

Офис президента Украины на постоянной основе держит контакт с обеими партиями американского Конгресса.

Украина направила официальные приглашения кандидатам в президенты США к себе с визитом.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак, информирует Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, ОП на постоянной основе держит контакт с обеими партиями американского Конгресса.

"Этот контакт длится на протяжении всего времени. Мы встречаемся с представителями и Республиканской, и Демократической партий. Более того, мы официально пригласили всех кандидатов, которые будут, которые есть и которые еще намерены ими стать, чтобы они приехали в Украину", - рассказал Ермак.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы кандидаты в президенты США "формировали свою позицию в отношении Украины после того, как увидят все происходящее здесь своими глазами, а не на расстоянии".

"Надеюсь, что этот процесс будет и дальше длиться. Прежде чем, как что-то говорить, важно быть тут, все увидеть, а не делать выводы на расстоянии. ... Мы еще раз убедились, как американцы нас поддерживают. А именно общества формируют, в том числе, позиции политиков", - добавил руководитель ОП.

Как сообщал Курсор, в СМИ часто звучит точка зрения, что большинство членов республиканской партии США являются резкими противниками предоставления помощи Украине.

К примеру, недавно кандидат в президенты США от республиканцев сделал сенсационное заявление о вступлении Украины в НАТО, сказав, что выступает против этого. Однако есть множество проукраинских членов партии.

Также Курсор сообщал, что в Госдепе США сделали резкое заявление о путине*.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!